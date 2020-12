C'è un fermo per il rogo nella comunità di recupero in cui è morto un frate (Di sabato 5 dicembre 2020) AGI - C'è un fermato per il rogo della comunità di recupero per tossicodipendenti "Tenda San Camillo" in cui ha perso la vita frate Leonardo Grasso, il responsabile della struttura. La persona fermata è un ospite della comunità. In questo momento gli investigatori lo stanno interrogando. Secondo una prima ricostruzione il rogo sarebbe stato una messinscena per coprire la morte del frate. In passato Grasso era stato un agente di commercio con un'attività avviata e tanti interessi mondani, all'età di 50 anni ha deciso di cambiare radicalmente vita per diventare camilliano. Un percorso avviato dalla dura prova della morte di entrambi i genitori a sei giorni di distanza l'uno dall'altro. Ha iniziato così l'attività di volontariato a fianco dei malati di Aids. Da allora ... Leggi su agi (Di sabato 5 dicembre 2020) AGI - C'è un fermato per ildelladiper tossicodipendenti "Tenda San Camillo" in cui ha perso la vitaLeonardo Grasso, il responsabile della struttura. La persona fermata è un ospite della. In questo momento gli investigatori lo stanno interrogando. Secondo una prima ricostruzione ilsarebbe stato una messinscena per coprire la morte del. In passato Grasso era stato un agente di commercio con un'attività avviata e tanti interessi mondani, all'età di 50 anni ha deciso di cambiare radicalmente vita per diventare camilliano. Un percorso avviato dalla dura prova della morte di entrambi i genitori a sei giorni di distanza l'uno dall'altro. Ha iniziato così l'attività di volontariato a fianco dei malati di Aids. Da allora ...

