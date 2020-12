Nuovi poveri | a Caronno pacchi di alimenti a 60 famiglie | in gran parte italiane

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Anche in piena pandemia il Centro di Ascolto Caritas resta aperto. Sono tanti e tali iche non si può nemmeno pensare di chiudere la struttura, ubicata nei locali parrocchiali accanto alla chiesa di Santa Margherita. Oltre a ricevere a colloquio le persone in difficoltà, prosegue la distribuzione di viveri a esclusione del td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.