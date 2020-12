“Il Movimento ha tradito la sua identità, lascio”, anche l’eurodeputata Evi sbatte la porta (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Sono orgogliosa del percorso fatto e delle cose buone realizzate, ma il M5S non ha più alcuna identità e quel che è stato ha cessato di esistere da un pezzo. Oggi lascio quindi il Movimento 5 Stelle”. anche l’eurodeputata Eleonora Evi ha ufficializzato oggi la decisone di voler lasciare il Movimento Cinque Stelle, andando così ad allungare una lista di addii, a dir poco impietosa. Nello specifico, l’eurodeputata spiega la sua decisone scrivendo che “Lascio il Movimento che in questo momento mi ‘punisce’ con una seconda procedura disciplinare attivata dai probiviri per aver votato in modo difforme dalla delegazione europea, ma avendo rispettato il programma elettorale e l’impegno con gli elettori”. Evi : “Non sono cambiata io, ma è il Movimento ad aver ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Sono orgogliosa del percorso fatto e delle cose buone realizzate, ma il M5S non ha più alcunae quel che è stato ha cessato di esistere da un pezzo. Oggi lascio quindi il5 Stelle”.Eleonora Evi ha ufficializzato oggi la decisone di voler lasciare ilCinque Stelle, andando così ad allungare una lista di addii, a dir poco impietosa. Nello specifico,spiega la sua decisone scrivendo che “Lascio ilche in questo momento mi ‘punisce’ con una seconda procedura disciplinare attivata dai probiviri per aver votato in modo difforme dalla delegazione europea, ma avendo rispettato il programma elettorale e l’impegno con gli elettori”. Evi : “Non sono cambiata io, ma è ilad aver ...

borghi_claudio : ??PARLAMENTARI DEL MOVIMENTO 5 STELLE!?? Voi siete stati eletti con un programma che diceva di SMANTELLARE IL MES E D… - Ferraresi_V : Mi ha molto colpito e dispiaciuto l’addio di @EleonoraEvi al gruppo @M5S_Europa. Siamo in una fase complicata della… - Mov5Stelle : Finché c’è il MoVimento 5 Stelle in maggioranza il Mes non sarà usato. Sentiremo l’informativa di Gualtieri sulla… - Marco36139069 : @MT_Meli_ Se questa notizia riguardasse il movimento 5s , le avresti scritte due righe sui social? - gio_c75 : @antonel52837259 @DipRoss @MPenikas @isadoralarosa @NapolitanoIda @francotaratufo2 @IlConte50919IT @fabiopi1000… -

