Domani Siviglia-Real Madrid: Zidane rischia contro l'ex Lopetegui (Di venerdì 4 dicembre 2020) Momento delicato per il Real Madrid. La squadra di Zidane è reduce da due pesanti sconfitte, una in campionato (in casa contro l'Alaves) e una in Champions League (in Ucraina contro lo Shakhtar) e i prossimi giorni rappresenteranno per i blancos un vero spartiacque per la loro stagione. Domani il Real Madrid è atteso da un duro impegno in casa del Siviglia, vincitore della scorsa edizione dell'Europa League. Seppur reduci da una sconfitta per 4-0 in Champions contro il Chelsea, gli andalusi sono già agli ottavi di Champions e in campionato hanno un punto in meno del Real Madrid (ma una partita in più da giocare). L'allenatore del Siviglia, Julen ...

"Non mi sono mai sentito intoccabile, né come giocatore, né come allenatore, né come persona". Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid si è presentato prima della sfida di campionato contro il Siv ...

Le dichiarazioni di Lopetegui e Lampard pre Siviglia-Chelsea

Lopetegui e Lampard sono intervenuti in conferenza stampa alla vigilia di Siviglia-Chelsea, in programma mercoledì 2 dicembre alle 21.

"Non mi sono mai sentito intoccabile, né come giocatore, né come allenatore, né come persona". Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid si è presentato prima della sfida di campionato contro il Siv ...

Lopetegui e Lampard sono intervenuti in conferenza stampa alla vigilia di Siviglia-Chelsea, in programma mercoledì 2 dicembre alle 21.