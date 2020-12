Di Maio al lavoro sul Mes. Mediazione con Pd e Iv per non far saltare il tavolo. Oggi assemblea con tutti gli eletti 5 stelle. All’orizzonte altre possibili uscite (Di venerdì 4 dicembre 2020) La partita non è di facile soluzione. Tanto all’interno del Movimento cinque stelle, quanto tra Movimento e le altre forze di maggioranza. Al centro delle dispute ancora una volta il Fondo Salva-Stati dopo il via libera dell’Italia alla riforma del Mes in Europa, che ha aperto al dubbio che l’Italia possa in futuro attivare il Fondo. E sebbene tutti i pentastellati Oggi dicano che questo non accadrà mai, le chat da alcuni giorni sono infuocate. A scontrarsi sono due posizioni apparentemente antitetiche all’interno della maggioranza: chi ritiene che bisogna cedere e mediare (in Italia come in Europa) per ottenere i risultati in nome della Real Politik, e chi invece ritiene che il Movimento debba restare duro e puro. Al di là della visione il tema centrale, spiega un senatore pentastellato, è che “non ci si può girare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 4 dicembre 2020) La partita non è di facile soluzione. Tanto all’interno del Movimento cinque, quanto tra Movimento e leforze di maggioranza. Al centro delle dispute ancora una volta il Fondo Salva-Stati dopo il via libera dell’Italia alla riforma del Mes in Europa, che ha aperto al dubbio che l’Italia possa in futuro attivare il Fondo. E sebbenei pentastellatidicano che questo non accadrà mai, le chat da alcuni giorni sono infuocate. A scontrarsi sono due posizioni apparentemente antitetiche all’interno della maggioranza: chi ritiene che bisogna cedere e mediare (in Italia come in Europa) per ottenere i risultati in nome della Real Politik, e chi invece ritiene che il Movimento debba restare duro e puro. Al di là della visione il tema centrale, spiega un senatore pentastellato, è che “non ci si può girare ...

