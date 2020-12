Riforma dello Sport, esulta Giusy Versace: "Si aprono le porte dei gruppi sportivi agli atleti paralimpici anche grazie alla mia proposta di legge" (Di giovedì 3 dicembre 2020) E' notizia di ieri che il ministro Vincenzo Spadafora ha annunciato i 5 decreti approvati nella Riforma dello Sport, tra cui quello che riconosce pari opportunità agli atleti paralimpici nei gruppi Sportivi militari e nei corpi civili dello Stato. Un risultato epocale e una notizia entusiasmante per Giusy Versace, prima firmataria di una proposta di legge (a.c. 1721) presentata ad aprile del 2019 dopo un lungo lavoro durato 2 anni, che ha stimolato l'attenzione del Governo. Ad una settimana dalla Giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità del prossimo 3 dicembre, arriva un segnale importante e di grande significato che garantisce ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) E' notizia di ieri che il ministro Vincenzo Spadafora ha annunciato i 5 decreti approvati nella, tra cui quello che riconosce pari opportunitàneiivi militari e nei corpi civiliStato. Un risultato epocale e una notizia entusiasmante per, prima firmataria di unadi(a.c. 1721) presentata ad aprile del 2019 dopo un lungo lavoro durato 2 anni, che ha stimolato l'attenzione del Governo. Ad una settimana dGiornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità del prossimo 3 dicembre, arriva un segnale importante e di grande significato che garantisce ...

Premier e partiti di maggioranza erano convinti che il sì alla riforma dettato da Vito Crimi fosse sufficiente a superare senza incidenti il voto del ...

Nella Giornata Internazionale delle persone con Disabilità, Giusy Versace questa sera sarà in diretta, dalle ore 19 alle ore 20, sulla propria pagina Facebook per ospitare una tavola rotonda virtuale ...

