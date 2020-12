Mobilità sostenibile, MiSE: 100 milioni per nuovi programmi d’investimento (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Con una direttiva del Ministro Stefano Patuanelli sono stati stanziati dal MiSE risorse pari a 100 milioni di euro in favore dei Contratti di Sviluppo per la Mobilità sostenibile, che hanno l’obiettivo di sostenere gli investimenti delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e di sistemi intelligenti per il trasporto. Saranno finanziati i programmi d’investimento – si legge nella nota rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico – “coerenti con il Piano strategico nazionale della Mobilità sostenibile, che puntano a: sviluppare e produrre nuove architetture di autobus, nell’ottica della migrazione verso sistemi di alimentazione alternativa, dell’alleggerimento dei veicoli, della ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Con una direttiva del Ministro Stefano Patuanelli sono stati stanziati dalrisorse pari a 100di euro in favore dei Contratti di Sviluppo per la, che hanno l’obiettivo di sostenere gli investimenti delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e di sistemi intelligenti per il trasporto. Saranno finanziati i– si legge nella nota rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico – “coerenti con il Piano strategico nazionale della, che puntano a: sviluppare e produrre nuove architetture di autobus, nell’ottica della migrazione verso sistemi di alimentazione alternativa, dell’alleggerimento dei veicoli, della ...

