Gas e geopolitica | tutte le ansie tedesche sulla Turchia

(Di giovedì 3 dicembre 2020) “La strategia di trattare amichevole lain modo da non perderla come alleato sta chiaramente volgendo al termine”. Lo ha detto a Bruxelles il portavoce di un importante paese della Nato. Parole riportatepoi dal quotidiano tedesco Handelsblatt, autorevole organo economico teutonico, che mette l’accentomancanza di coordinamento nelle decisioni importanti come appunto è il caso turco per l’intero versante euromediterraneo che va dalla Libia a Israele. PARIGI & BERLINO Tra Parigi e Berlino serpeggia (non solo nelle ultime settimane) un timore: che il presidente turco, pressato anche dalla situazione economica instabile, possa replicare le mosse scomposte andate in scena in Libia e nell’Egeo anche su altri versanti, nella consapevolezza che il dossier energetico rappresenta la vera e unica cartina di tornasole di alleanze e posture. Per ...