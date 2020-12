Enel ed Eni collaborano per il futuro. La scheda video di Rosario Cerra (Di giovedì 3 dicembre 2020) Enel Group ed Eni gas e luce lavorano insieme per il futuro e si confermano eccellenze per l’Italia. Vivremo sempre più in sistemi “coopetitivi” – contemporaneamente cooperativi e competitivi – in cui l’Italia dovrà migliorare la qualità della cooperazione per intraprendere un nuovo percorso di crescita e sviluppo sostenibile e affermare la propria capacità competitiva. La scheda video a cura di Rosario Cerra, presidente Centro Economia Digitale. Leggi su formiche (Di giovedì 3 dicembre 2020)Group ed Eni gas e luce lavorano insieme per ile si confermano eccellenze per l’Italia. Vivremo sempre più in sistemi “coopetitivi” – contemporaneamente cooperativi e competitivi – in cui l’Italia dovrà migliorare la qualità della cooperazione per intraprendere un nuovo percorso di crescita e sviluppo sostenibile e affermare la propria capacità competitiva. Laa cura di, presidente Centro Economia Digitale.

Ralfmacher : RT @AntonelloSanti1: @Ralfmacher Chissà se riusciranno a mettere a punto la tecnologia ad H... Sarebbe una gran cosa. Ci stanno lavorando a… - formichenews : #Enel ed #Eni lavorano insieme per il futuro e si confermano eccellenze per l’Italia. La scheda video a cura di… - nhpaolocastelli : RT @FrancoBassanini: Sbagliammo nel 1996 (facevo parte di quel Governo) non comprendendo che la rete TLC era strategica per il Paese quanto… - AntonelloSanti1 : @Ralfmacher Chissà se riusciranno a mettere a punto la tecnologia ad H... Sarebbe una gran cosa. Ci stanno lavorando anche ENI/ENEL. - giovannicarocc1 : RT @FrancoBassanini: Sbagliammo nel 1996 (facevo parte di quel Governo) non comprendendo che la rete TLC era strategica per il Paese quanto… -