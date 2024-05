Concorso per dirigenti scolastici - pronti 587 posti | prova preselettiva il 23 maggio

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha reso noto che sul sito ufficiale è stato pubblicato l’avviso per ladelordinario per l’assunzione di 587. La data fissata per lo svolgimento dellaè il 23, con le domande per iscriversi aperte già dal 2. Le date dellaLa decisione di effettuare una preselezione è stata presa in ottemperanza al regolamento del, poiché il numero di candidati che hanno presentato domanda supera di oltre quattro volte il numero deidisponibili. Lasarà un’unica sessione che si terrà su tutto il territorio ...

“I nuovi bandi per dirigenti in Roma Capitale aprono a un numero sempre maggiore di esterni: la delibera varata dalla giunta con le modifiche alla macrostruttura e al regolamento sul nuovo assetto degli uffici e dei servizi prevede infatti di ...

come comunicato con avviso del 2 maggio la prova preselettiva del Concorso ordinario per dirigenti scolastici si svolge in turno unico il 23 maggio 2024 dalle ore 14,30 alle ore 15,45, su tutto il territorio nazionale. L'articolo Concorso dirigenti ...

L'USR per l' Abruzzo ricerca segretari, componenti aggregati di lingua inglese e di componenti aggregati di informatica per il Concorso per dirigenti scolastici . Le candidature possono essere inviate fino al 13 maggio. L'articolo Concorso dirigenti ...

Reggio Calabria, per non dimenticare le nostre radici: al via “Così è vita – Memorial Peppe Stellittano” - Reggio Calabria, per non dimenticare le nostre radici: al via “Così è vita – Memorial Peppe Stellittano” - Al via la terza edizione del rinomato premio di poesia in memoria dell'artigiano e scrittore Peppe Stellittano ...

Scuola allagata, niente lezioni per gli alunni di una primaria - Scuola allagata, niente lezioni per gli alunni di una primaria - Brutta sorpresa quella che si sono trovati stamani i collaboratori scolastici della scuola primaria Eroi Ottobrini di Lanciano, in provincia di Chiet: tutto l'istituto allagato.

Ferrovie della Calabria, sindacato Sul ha proclamato 4 ore di sciopero - Ferrovie della Calabria, sindacato Sul ha proclamato 4 ore di sciopero - Dopo aver cercato un serio e corretto confronto con la Società e dopo aver informato la Regione Calabria che è la proprietaria della stessa, preso atto che la dirigenza non intende confrontarsi per tr ...