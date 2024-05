Annalisa all’Arena di Verona | l’abito giacca da avere è quello che lascia il reggiseno in vista

Annalisa ha annunciato di aver aggiunto una data all'Arena di Verona dopo che la prima è andata sold out L'articolo Il vortice di Annalisa è inarrestabile : l’Arena di Verona è sold out, 100mila biglietti venduti in un anno proviene da Novella 2000.

