Pantani avrebbe staccato Pogacar di 27 secondi | a 25 anni dall’impresa di Oropa il Pirata resta unico

(Di lunedì 6 maggio 2024) Al Giro d'Italia 2024, la 2ª tappa con arrivo al Santuario di, Tadejsi è preso vittoria e maglia rosa, dominando la medesima salita in cui, nel 1999, Marcocompiva una delle più straordinarie imprese di ogni tempo. Il25fa scalò in 17 minuti e 4, ben 27 in meno dello sloveno: irraggiungibile.

Il Santuario della Madonna nera di Oropa non è un posto qualsiasi. È lo scenario mistico di formidabili miracoli sportivi, di imprese ai limiti dell’umano, di consacrazioni all’immortalità di atleti nati, e a volte anche morti, per restare ...

