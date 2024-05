Meloni vs Schlein - il duello tv da Bruno Vespa

Sanità: Braga, 'chiederemo calendarizzazione legge Schlein al più presto' - Sanità: Braga, 'chiederemo calendarizzazione legge schlein al più presto' - Roma, 6 mag (Adnkronos) - "Una sanità pubblica gratuita, efficiente e di livello. È quanto chiede la legge schlein che vuole portare gradualmente la spesa per il servizio sanitario al 7,5% del Pil ...

Treviso, la leghista Rosanna Conte fa campagna elettorale all’evento contro i tumori: gli organizzatori le tolgono il cartello - Treviso, la leghista Rosanna Conte fa campagna elettorale all’evento contro i tumori: gli organizzatori le tolgono il cartello - L’eurodeputata veneziana ha pensato di sfruttare l’appuntamento per esibirsi con un cartello dal messaggio inequivocabile: “ConTe in Europa” ...

Europee, Schlein: confronto in tv con Meloni Non mi tiro indietro - Europee, schlein: confronto in tv con meloni Non mi tiro indietro - La segretaria del Pd a tutto campo sullo stato di salute del partito. E sul jobs act: guardiamo con interesse alle iniziative del sindacato, L`ho detto dall’inizio che molti del Pd avrebbero firmato e ...