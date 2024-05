L’Eredità - la rivelazione di ghiaccio dell’ex concorrente su Fabrizio Frizzi

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 6 maggio 2024) News TV. Andrea Saccone è stato l’ultimo campione decondotta da. Per due settimane consecutive, ilè stato imbattuto e ha vinto un montepremi totale di 48mila euro. Il 16 marzo 2018 andò in onda l’ultima puntata che lo vide protagonista. In quell’occasione, il ragazzo, classe 1999, abbracciò il conduttore, che sarebbe morto dieci giorni dopo. A sei anni di distanza rivela qualcosa di inaspettato. Leggi anche: “Affari Tuoi”, vincono 50mila euro ma qualcosa non torna: l’accusa al Dottore Leggi anche: Amadeus non trasloca da solo, bomba di “Dagospia”: altro regalo della Rai a Nove Il percorso aAndrea Saccone si avvicinò aper caso, mentre stava finendo il suo ultimo anno di liceo: “Stavo ...