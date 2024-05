Choc a Bari - aggredito in autogrill il direttore sportivo Ciro Polito | presentata denuncia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ildelè statoina Occhiobello (in provincia di Rovigo) nella giornata di ieri – domenica 5 maggio intorno alle ore 21 – al ritorno dalla trasferta di Cittadella. Insieme alla moglie, i due stavano rientrando in auto per tornare a casa. L’aggressione sarebbe partita da due individui, tifosi del: nel frattempo, sono state avviate le prime indagini. Secondo le ricostruzioni, ci sarebbe stato un diverbio tra le parti con offese e spintoni. Al momento, non ci sono comunicati da parte del club pugliese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.