Incassi - in vetta Zendaya tennista e il doc sul Napoli campione

(Di lunedì 6 maggio 2024) Unaspumeggiante di sport al botteghino italiano in questo week end. Al primo posto si conferma "solida" per il terzo settimana di filain versioneper Challengers con Mike Faist e Josh O'Connor. Il film di Luca Guadagnino, seppur in calo del 37%, ha incassato altri 792mila euro con una media di 1.410 euro su 562 sale superando i 3 milioni complessivi e avviandosi a superare presto Chiamami col tuo nome (3.180.790 euro totali). Ma è il grande calcio di serie A il protagonista del secondo posto a un soffio dal vincitore: Sarò con te, il film che a un anno di distanza celebra il terzo scudetto del, diretto da Andrea Bosello e prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis, ha guadagnato 770 mila euro in soli due giorni con la media stellare di 5.135 euro in 150 cinema. Al terzo posto ...

