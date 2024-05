Macron straparla e suscita i lazzi dei russi | per fortuna l’Europa non è più al centro del mondo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un ottimo articolo di Pino Arlacchi pubblicato sul Fatto Quotidiano di sabato scorso chiarisce, con dovizia di cifre e di particolari, perché la guerra in Ucraina abbia costituito l’investimento politico, militare ed economico giusto da parte degli Stati Uniti che in tal modo hanno condannato il nostro continente alla recessione economica, alla marginalità politica e alla decadenza definitiva. Una classe dirigente di pericolosi quanto vanagloriosi peracottari si trova oggi di fronte ai segni inequivocabili del proprio disastro, ma è troppo disonesta, sia intellettualmente che in termini più generali, per ammetterlo o trarne una qualsivoglia conclusione. Piuttosto pare disposta a insistere a costo di provocare il conflitto nucleare collaa, tanto è violenta e irrefrenabile la libidine di servaggio che infetta i politici europei, di destra o di sinistra, pronti a ...