Perché a Washington potrebbe non dispiacere una maggioranza di centrodestra in Europa

(Di lunedì 6 maggio 2024) Man mano che le elezioni europee si avvicinano, è forse interessante chiedersi come vengano viste dagli Stati Uniti. Cominciamo col dire che, almeno per ora, non si tratta di una tornata elettorale granché presente nel dibattito d’Oltreatlantico. D’altronde, non bisogna dimenticare che le dinamiche politiche americane stanno quasi esclusivamente vertendo attorno alle presidenziali del prossimo novembre: in una simile situazione, è chiaro come le elezioni europee siano fondamentalmente passate in secondo piano. Eppure, ciò non significa che Oltreatlantico si registri del disinteresse. L’ipotesi che dalle urne possa sorgere unaeuropea senza socialisti è considerata oggi meno probabile rispetto ad alcuni mesi fa. Ciononostante non si tratta di uno scenario impossibile né si può escludere che possa essere guardato con simpatia dalle parti di ...