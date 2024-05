È morto Cesare Giaccone - il cuoco di Langa che ha conquistato Robert De Niro

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ha portato la cucina dia Hollywood, o meglio, ha portato Hollywood inè stato e rimarrà sempre un simbolo della ristorazione piemontese, amato trasversalmente da clienti diventati amici nel corso della sua attività lunga quasi mezzo secolo e da personaggi del mondo della letteratura, dello spettacolo, del cinema. Col suo temperamento fiero e schietto, tal quale i suoi piatti icona, ha esportato e promosso come nessuno prima di lui la tradizionerola ben al di fuori dei confini regionali. Dopo una lunga malattia si è spento ieri nella sua Albaretto, dove negli ultimi tempi si era dedicato all'altra sua grande passione, la pittura. Senza mai abbandonare i fornelli, cui si dedicava per gli amici che lo venivano a trovare. È...

