Chris Pine aveva un rosso di 400 dollari sul conto prima di girare Principe azzurro cercasi

(Di lunedì 6 maggio 2024) L'attore era non solo al verde, ma praticamente indebitatodelle riprese del filmha ricordato in una recente intervista di come il suo ruolo inabbia cambiato non solo il corso della sua carriera ma gli abbia in pratica anche salvato la vita. Nell'ultimo episodio di Sunday Sitdown With Willie Geist,ha parlato del ruolo di Nicholas Devereaux nel film del 2004 che lo vedeva co-protagonista di Anne Hathaway, che ha fatto decollare la sua carriera e... ha dato una svolta alle sue finanze. "Era piena estate e stavo usando il mio piccolo cellulare Verizon, quello argentato, e ho ricevuto una telefonata dai miei agenti che mi …

