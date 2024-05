Il rugby è socialista | incassi divisi in parti uguali - chi vince la Champions non guadagna niente Telegraph

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ilnon è il calcio. Anzi, non è nessun altro sport. Perché ilè una sorta di repubblica indipendente. Un modello economico sui generis: chinon prende più soldi degli altri. L’attuale struttura dei premi per competere nellaLeague di– scrive il– è nettamente diversa da quella degli altri sport. A titolo di confronto, i vincitori dellete del secondo turno della FA Cup del calcio inglese vincono 67.000 sterline e si dividono i soldi, con il 45% che va a ciascuna squadra e il 10% che va alla Federcalcio per essere ridistribuito in maniera piramidale. Per quanto riguarda le semifinali e la finale, i premi per la vincita sono rispettivamente di 1 milione e 2 milioni di sterline, mentre i ...

