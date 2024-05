Rafah - invasione più vicina Israele | Cominciate ad andarvene

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 6 maggio 2024) Situazione sempre più tesa nella Striscia di Gaza e in particolare a, nel sud. L’israeliana dell’ultimo lembo di terra in cui sono ammassati quasi 2 milioni di profughi palestinesi si av. I negoziati frae Hamas per una tregua nella guerra che dura da 7 mesi sono sospesi fino a martedì 7 maggio. Al termine di una giornata di intense trattative, il 5 maggio, la delegazione di Hamas che era al Cairo per i colloqui ha consegnato la risposta ai mediatori di Egitto e Qatar. Ed è quindi partita alla volta di Doha (la capitale del Qatar) per consultazioni interne. La delegazione sarà di nuovo nella capitale egiziana il 7 maggio. Non è certo un caso se a Doha è giunto il capo della Cia (i servizi segreti Usa) William Burns “per un incontro con il premier Mohammed Bin Abdul Rahman al-Thani“. ...