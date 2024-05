Pm ribadiscono istanza fallimento per ex società di Santanchè

(Di lunedì 6 maggio 2024) La Procura di Milano ha ribadito oggi in udienza la richiesta di liquidazione giudiziale per Bioera spa,di cui la ministra del Turismo Danielaè stata presidente fino al febbraio del 2022. I legali dellahanno chiesto termini a difesa e l'udienza, davanti al giudice Francesco Pipicelli della Sezione fallimentare, è stata rinviata al prossimo 22 maggio. Bioera, una delledel gruppo del biofood un tempo guidato dalla senatrice di FdI, aveva chiesto e ottenuto l'accesso alla composizione negoziata della crisi e le misure protettive, che impediscono di fatto il, anche prorogate fino a fine aprile. Misure poi scadute. Pende, nel frattempo, un'di liquidazione giudiziale, ossia il vecchio, anche su Ki Group ...

