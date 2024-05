Sanità | Braga - ' chiederemo calendarizzazione legge Schlein al più presto'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 mag (Adnkronos) - "Unapubblica gratuita, efficiente e di livello. È quanto chiede lache vuole portare gradualmente la spesa per il servizio sanitario al 7,5% del Pil nella media dei paesi Ue: basta liste d'attesa, via il tetto di spesa del personale e un piano straordinario di assunzioni, più prevenzione e più servizi.alla capigruppo di calendarizzare al piùla proposta per discuterne rapidamente. Non è un capriccio del Pd, è il sostegno a un diritto irrinunciabile che la sinistra difende mentre la destra smantella". Lo dice Chiara, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.