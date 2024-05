Domenica In - Alba Parietti | Con Toto Cutugno Abbiamo litigato spesso e come delle bestie per tutto Aveva un lato diabolico

(Di lunedì 6 maggio 2024) Durante la puntata di ieri di “In” Mara Venier ha dedicato ampio spazio al cantautore, scomparso lo scorso 22 agosto. In studio il figlio Nico e poi alcuni colleghi ed amici, tra questi. La conduttrice e il cantante sono stati al timone del contenitoredi Rai Uno per la 17esima edizione nell’annata 1992-1993. “Lui era un maschio alfa e anche io, ma nonlui – ha ricordato la-.una caratteristica, a proposito di scherzi e sorprese lui ne faceva sia in positivo che in negativo, lo diciamo giusto per non farne un santino. Lui mi ha fatto fare dei duetti meravigliosi, ma io volevo Biagio Antonacci che era agli esordi e lui gli rodeva. Alla fine ce l’ha ...

