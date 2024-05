Basket B interregionale Play off - Matelica perde in casa gara1 | 65-70 per Ferentino

(Di lunedì 6 maggio 2024) Gara2 domenica prossima 12 maggio a: il quintetto di coach Trullo deve assolutamente vincere per non chiudere una stagione fin qui ai limiti della perfezione, 6 maggio 2024 – Halley-Fmc65-70 (serieoff: 0-1). Una Halleytroppo brutta per essere vera scivola inall’esordio neioff promozione al cospetto di una Fmcche si dimostra più lucida e concentrata nei momenti decisivi del match. Partita quasi tutta rincorsa per i biancorossi, che nonostante tutto nel finale sprecano pure qualche occasione per vincerla: ma la vittoria ospite è assolutamente meritata. La Halley dimostra che la temuta ruggine accumulata in due settimane di pausa c’è eccome negli ingranaggi e ...

Domani alle 18 al PalaMegabox la Baseart Pisaurum ospita il Ferentino per i play In Silver. " Ferentino punta decisamente alla seconda posizione per poter approdare al play off finali – avverte coach Maurizio Surico –. L’ala piccola Rullo, un ...

Eccellenza Lazio girone B, i risultati dell'ultima giornata: il Terracina si prende la Serie D - Eccellenza Lazio girone B, i risultati dell'ultima giornata: il Terracina si prende la Serie D - Non ha tradito le aspettative di spettacolarità l'ultima giornata del girone B di Eccellenza Lazio. Dopo la calma apparente degli anticipi della mattina, tra squadre non impegnate né nella lotta per i ...

Playoff QS Locale Basket, Halley Matelica sfida Fmc Ferentino in Gara1 al palasport di Castelraimondo - playoff QS Locale Basket, Halley Matelica sfida Fmc ferentino in Gara1 al palasport di Castelraimondo - La Halley Matelica apre i playoff contro la Fmc ferentino. Usberti sottolinea la sfida inedita e la strategia difensiva. Matelica arriva forte dopo vittorie e chiede di anticipare gara1.