Ucraina | Smeriglio Avs - ' vogliamo Ue che lavori per la pace'

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - “un'Europa cheper lae non che continui ad alimentare venti di guerra. Si parla molto di difesa comune, di truppe sul suolo ucraino, dell'invio di armi sempre più potenti e sofisticate e poco, troppo poco, di come rilanciare un'azione diplomatica europea per fermare una guerra che rischia di diventare ogni giorno più devastante e di allargarsi pericolosamente a causa di una politica che pensa di poter gestire un conflitto nel cuore del Continente come una partita a Risiko. Il nostro impegno nel Parlamento Europeo sarà per arrivare finalmente ad una soluzione diplomatica che oggi appare ancora dolorosamente lontana”. Lo afferma l'europarlamentare Avs Massimiliano

Pubblicato il 17 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Al via a Capri la tre-giorni del G7 dedicata all'atteso vertice dei ministri degli Esteri di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America. Una riunione che arriva in ...

(Adnkronos) – Al via a Capri la tre-giorni del G7 dedicata all'atteso vertice dei ministri degli Esteri di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America. Una riunione che arriva in un periodo particolarmente ...

(Adnkronos) – Al via a Capri la tre-giorni del G7 dedicata all'atteso vertice dei ministri degli Esteri di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America. Una riunione che arriva in un periodo particolarmente ...

Ucraina, rivelazione del Financial Times: “Mosca prepara sabotaggi in Europa” - ucraina, rivelazione del Financial Times: “Mosca prepara sabotaggi in Europa” - IN AGGIORNAMENTO. La guerra in ucraina è giunta al giorno 803. Le agenzie di intelligence europee, come rivelato dal Financial Times, hanno avvertito che la ...

Così Putin sta colonizzando l’Ucraina: appartamenti a Mariupol, sussidi al credito e bonus - Così Putin sta colonizzando l’ucraina: appartamenti a Mariupol, sussidi al credito e bonus - La Russia sta favorendo lo spostamento di centinaia di migliaia di civili russi nei territori che Putin sta cercando di annettersi ...

New York: Mattarella apre oggi al Palazzo di Vetro i lavori di “Pace, Giustizia ed Istituzioni forti” - New York: Mattarella apre oggi al Palazzo di Vetro i lavori di “Pace, Giustizia ed Istituzioni forti” - NEW YORK - Quest'oggi lunedì 6 maggio, il Presidente Mattarella sarà al Palazzo di Vetro dell'Onu a New York per aprire i lavori della Conferenza sullo stato di attuazione dell'obiettivo di sviluppo s ...