Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 2 dicembre: Marina agguerrita

anticipazioni "Un Posto al Sole", puntata del 2 dicembre 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap napoletana su Rai 3 alle 20.45? Ferri e Lara ce l'hanno fatta. Marina e Fabrizio sono nei pasticci. Ma la Giordano non intende arrendersi… Clara ha dato da poco alla luce il piccolo Federico. Le sue richieste per la convivenza, rivolte ad Alberto, si fanno più pressanti. Palladini riceverà una

