Morto a 73 anni Hugh Keays-Byrne – Nominato al miglior villain del 2016 e non solo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si è spento a 73 anni Hugh Keays-Byrne. Nelle parole del suo caro amico Trenchard-Smith, un attore Shakesperiano, il Toecutter del primo Mad Max ed il malvagio Immortan Joe nell’ultimo. Un amico fraterno, una persona gentile e pronta ad aiutare il prossimo. Acceso ambientalista prima che esserlo fosse di moda. Un attore, un amico, un direttore cinematografico. Nato nel Kashmir quando era ancora colonia inglese e cresciuto in madrepatria, Hugh Keays-Byrne deve la sua formazione al teatro Shakesperiano, ma la consacrazione cinematografica alla saga di Mad Max, dove interpretò Toecutter, uno dei primi nemici del Max del grande schermo. La cosa gli valse una nomination presso l’Accademia Australiana del Cinema, ed una lunga carriera nel cinema Australiano. Nel 2015, il ... Leggi su bufale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si è spento a 73. Nelle parole del suo caro amico Trenchard-Smith, un attore Shakesperiano, il Toecutter del primo Mad Max ed il malvagio Immortan Joe nell’ultimo. Un amico fraterno, una persona gentile e pronta ad aiutare il prossimo. Acceso ambientalista prima che esserlo fosse di moda. Un attore, un amico, un direttore cinematografico. Nato nel Kashmir quando era ancora colonia inglese e cresciuto in madrepatria,deve la sua formazione al teatro Shakesperiano, ma la consacrazione cinematografica alla saga di Mad Max, dove interpretò Toecutter, uno dei primi nemici del Max del grande schermo. La cosa gli valse una nomination presso l’Accademia Australiana del Cinema, ed una lunga carriera nel cinema Australiano. Nel 2015, il ...

fattoquotidiano : Luca Rigato, l’appuntato di Ferrara morto per Covid a 55 anni. I colleghi: “Ha dedicato la sua vita a chi era in di… - Eurosport_IT : La Lazio in lutto: scomparso Arturo #Diaconale, portavoce del club che lottava da anni con una malattia incurabile.… - Gazzetta_it : #Lazio, è morto Arturo #Diaconale: aveva 75 anni - clikservernet : Morto a 73 anni Hugh Keays-Byrne – Nominato al miglior villain del 2016 e non solo - Noovyis : (Morto a 73 anni Hugh Keays-Byrne – Nominato al miglior villain del 2016 e non solo) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Morto anni Vincenzo Semeraro morto a 11 anni a Taranto: gli amici aggrappati al carro funebre Corriere della Sera Napoli, ruba portapacchi da auto in sosta: arrestato dalla polizia

L’ordinanza per cercare di impedire i frequenti incidenti in una zona teatro di sinistri anche gravi. È quella messa in atto dal Comune di Caserta per... I Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno s ...

Sospesa l’esecuzione. L’Europa preme sull’Iran per salvare Djalali

C'è una finestra di tempo per negoziare. L'esecuzione di Ahmadreza Djalali, il ricercatore iraniano-svedese condannato a morte in Iran per spionaggio, è stata rinviata, dopo ore di intense trattative ...

L’ordinanza per cercare di impedire i frequenti incidenti in una zona teatro di sinistri anche gravi. È quella messa in atto dal Comune di Caserta per... I Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno s ...C'è una finestra di tempo per negoziare. L'esecuzione di Ahmadreza Djalali, il ricercatore iraniano-svedese condannato a morte in Iran per spionaggio, è stata rinviata, dopo ore di intense trattative ...