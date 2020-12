Champions League: Juve-Dinamo per la storia arbitrale, Dortmund-Lazio per la qualificazione. Ecco il programma TV (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Stephanie Frappart La fase a gironi della Uefa Champions League 2020/2021 archivia la quinta giornata con le partite del mercoledì. La Juventus, già sicura di un posto agli ottavi, affronta in casa la Dinamo Kiev in una serata che entrerà nella storia perché per la prima volta nella competizione europea ci sarà un arbitro donna – la francese Stephanie Frappart – a dirigere l’incontro. La Lazio, invece, va in Germania sul campo del Borussia Dortmund a caccia dei punti necessari per staccare il pass per le fasi finali. Champions League 2020/21: dove seguire le partite di mercoledì 2 dicembre La quinta giornata della fase a gironi di Champions League si chiude con gli impegni valevoli nei gruppi E ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Stephanie Frappart La fase a gironi della Uefa2020/2021 archivia la quinta giornata con le partite del mercoledì. Lantus, già sicura di un posto agli ottavi, affronta in casa laKiev in una serata che entrerà nellaperché per la prima volta nella competizione europea ci sarà un arbitro donna – la francese Stephanie Frappart – a dirigere l’incontro. La, invece, va in Germania sul campo del Borussiaa caccia dei punti necessari per staccare il pass per le fasi finali.2020/21: dove seguire le partite di mercoledì 2 dicembre La quinta giornata della fase a gironi disi chiude con gli impegni valevoli nei gruppi E ...

UEFAcom_it : Primo gol con la maglia della Juventus e prima rete in UEFA Champions League per Federico Chiesa ?????? #UCL |… - OptaPaolo : 2008 - La rete di #Darmian è arrivata su assist di Gagliardini: era da novembre 2008 che un giocatore italiano dell… - Inter : ??? | MATCH REPORT Un'Inter feroce, generosa e forte, irriducibile ?? Il racconto di #BorussiaInter minuto per minu… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @DaniSbrollini: Da responsabile sport, come donna e come Juventina sono felice. Questa sera per la prima volta una donna arbitra una par… - MaglieCalcio13 : RT @UEFAcom_it: Primo gol con la maglia della Juventus e prima rete in UEFA Champions League per Federico Chiesa ?????? #UCL | @juventusfc… -