Test per il Covid abusivi e casi positivi mai comunicati alle Asl: irregolare un laboratorio su quattro. Dai Nas 145mila euro di sanzioni (Di martedì 1 dicembre 2020) Tamponi per il Covid e Test sierologici eseguiti senza autorizzazione, casi di positività mai comunicati o segnalati con ritardo alle Asl sul territorio. Sono alcune delle irregolarità accertate dai Nas che nell’ultima settimana hanno controllato quasi 300 aziende e laboratori di analisi, privati e convenzionati, in tutta Italia. Nel mirino dei carabinieri sono finite anche diverse strutture operanti nel commercio e nell’erogazione di Test di analisi molecolari, antigenichi e sierologici. In totale sono state riscontrate anomalie e violazioni in 67 centri. ConTestate 94 violazioni penali ed amministrative, per un ammontare di 145mila euro di sanzioni pecuniarie. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Tamponi per ilsierologici eseguiti senza autorizzazione,dità maio segnalati con ritardoAsl sul territorio. Sono alcune delle irregolarità accertate dai Nas che nell’ultima settimana hanno controllato quasi 300 aziende e laboratori di analisi, privati e convenzionati, in tutta Italia. Nel mirino dei carabinieri sono finite anche diverse strutture operanti nel commercio e nell’erogazione didi analisi molecolari, antigenichi e sierologici. In totale sono state riscontrate anomalie e violazioni in 67 centri. Conate 94 violazioni penali ed amministrative, per un ammontare didipecuniarie. L'articolo proviene da Il Fatto ...

