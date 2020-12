Le contraddizioni di una democrazia spendacciona! (Di martedì 1 dicembre 2020) di Redazione. Eleggiamo fior di deputati e senatori, presidenti di regione e sindaci. Paghiamo e a volte strapaghiamo i cosiddetti “pezzi grossi” dello Stato. Ma poi quando si tratta di affrontare, pianificare e risolvere un problema il governo non utilizza le proprie strutture, i propri apparati e le proprie professionalità, ma istituisce task force, comitati, Leggi su freeskipper (Di martedì 1 dicembre 2020) di Redazione. Eleggiamo fior di deputati e senatori, presidenti di regione e sindaci. Paghiamo e a volte strapaghiamo i cosiddetti “pezzi grossi” dello Stato. Ma poi quando si tratta di affrontare, pianificare e risolvere un problema il governo non utilizza le proprie strutture, i propri apparati e le proprie professionalità, ma istituisce task force, comitati,

freeskipperIT : Le contraddizioni di una democrazia spendacciona! - paoloroversi : Sono due le nuove indagini che vedono coinvolto #LorenzoVisconti, detto il Drago che lo condurranno in una Milano p… - antopedroni : @fattoquotidiano Beh che dire. Ha ragione. L'incoerenza dei 5 stelle è sotto gli occhi di tutti. Mai col partito di… - TiElleKappa : @matteodessilani Come ho già risposto oggi sulla stessa notizia: la Dapena dice che era violentatore e pedofilo...… - MauroLisanti : @CriticaScient @bonnie379 4) -> di una patologia che questo Paese non vuole e non gli viene consentito di affrontar… -

Ultime Notizie dalla rete : contraddizioni una Accordo Invitalia-Mittal. Usb: "Piano ricco di contraddizioni e difficilmente realizzabile quello che verrà calato sulla testa di una comunità tenuta all'oscuro" Tarantini Time Recovery fund: il futuro è «green». Ma i nostri piani verde pallido non bastano

La Legge di Bilancio taglia di un solo miliardo dal 2023 i sussidi ambientalmente dannosi e il nostro governo non ha fatto i compiti per presentare un progetto integratoenergia-clima come invece ha fa ...

La trasformazione di Tyson: l'uomo che visse due volte

L'esibizione con Jones ha dato una immagine "buona" di un pugile tradizionalmente etichettato come maledetto. Soldi in beneficienza e sorrisi: ...

La Legge di Bilancio taglia di un solo miliardo dal 2023 i sussidi ambientalmente dannosi e il nostro governo non ha fatto i compiti per presentare un progetto integratoenergia-clima come invece ha fa ...L'esibizione con Jones ha dato una immagine "buona" di un pugile tradizionalmente etichettato come maledetto. Soldi in beneficienza e sorrisi: ...