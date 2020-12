Giulia De Lellis diventa attrice e sbarca al cinema: l’annuncio su Instagram (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Giulia De Lellis da scrittrice ad attrice: avete letto bene! L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex gieffina infatti ha annunciato poco fa su Instagram che prenderà parte ad un film insieme a Fabio Volo. Il tutto è stato comunicato ai numerosi followers della ragazza attraverso un piccolo sketch pubblicato sul social network. Ancora nessuna data di uscita, poiché Giulia si è limitata al “prossimamente”. View this post on Instagram A post shared by Trash Italiano (@trash italiano) La De Lellis riuscirà a replicare il successo ottenuto con il suo libro Le Corna Stanno Bene Su Tutto? Ma soprattutto, la critica come prenderà questa notizia? L'articolo proviene da Trash Italiano. Leggi su trendit (Di mercoledì 2 dicembre 2020)Deda scrittrice ad: avete letto bene! L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex gieffina infatti ha annunciato poco fa suche prenderà parte ad un film insieme a Fabio Volo. Il tutto è stato comunicato ai numerosi followers della ragazza attraverso un piccolo sketch pubblicato sul social network. Ancora nessuna data di uscita, poichési è limitata al “prossimamente”. View this post onA post shared by Trash Italiano (@trash italiano) La Deriuscirà a replicare il successo ottenuto con il suo libro Le Corna Stanno Bene Su Tutto? Ma soprattutto, la critica come prenderà questa notizia? L'articolo proviene da Trash Italiano.

