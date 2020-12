‘Gf Vip 5’ | finalmente Tommaso Zorzi rivela il vero motivo della sua lite con Giulia Salemi Video

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Che l’amicizia traesistesse da prima dell’avventura al Grande Fratello Vip 5 era cosa già nota soprattutto ai più appassionati di gossip. Così com’era a piena conoscenza di molti che, prima di entrare in Casa, il rapporto tra i due gieffini avesse subito un momento di arresto. Il? È stato proprio l’influencer arlo pochissimi istanti fa durante una chiacchierata con il neo arrivato Cristiano Malgioglio: Un po’ per il libro, un po’ perché quando lei si era fidanzata con Francesco (Monte, ndr) si era un po’ allontanata. Malgioglio, che non si fa sfuggire niente, ha ulteriormente indagato: Ah, sì? E per il libro perché? Quindi la risposta di: Praticamente io esco con il libro e glielo dico. La chiamo e le dico: ...