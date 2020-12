Corriere: contro il Covid manca ancora una terapia, gli studi bocciano tutte le cure (Di martedì 1 dicembre 2020) contro il Covid-19 ancora non c’è una terapia efficace, scrive il Corriere della Sera. Riprendendo i recenti studi che smontano ad una ad una le teorie sull’efficacia dei farmaci indicati finora nella terapia: idrossiclorochina, remdesivir, plasma. Per la scienza non funzionano. Il New England Journal of Medicine ha demolito la cura con il plasma pubblicando i risultati di uno studio condotto in Argentina sull’utilizzo del plasma iperimmune in pazienti con polmonite severa da Covid-19. “Nello studio non si è registrato nessun beneficio nella mortalità a 30 giorni e neanche nella necessità di dovere ricorrere alla terapia intensiva e alla ventilazione meccanica nei soggetti curati con il plasma. La ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 dicembre 2020)il-19non c’è unaefficace, scrive ildella Sera. Riprendendo i recentiche smontano ad una ad una le teorie sull’efficacia dei farmaci indicati finora nella: idrossiclorochina, remdesivir, plasma. Per la scienza non funzionano. Il New England Journal of Medicine ha demolito la cura con il plasma pubblicando i risultati di unoo condotto in Argentina sull’utilizzo del plasma iperimmune in pazienti con polmonite severa da-19. “Nelloo non si è registrato nessun beneficio nella mortalità a 30 giorni e neanche nella necessità di dovere ricorrere allaintensiva e alla ventilazione meccanica nei soggetti curati con il plasma. La ...

NicolaPorro : Da giorni il Corriere si diverte a descrivere il ???????????? della #Lazio come l'aereo di Fantozzi. Guarda caso, l'edito… - Corriere : Perché la Giornata contro la violenza sulle donne si celebra il 25 novembre - Corriere : Giornata contro la violenza sulle donne: la storia del 25 novembre - antoniodb69 : RT @Marco_Rizzo: Promemoria, in più sensi: da oggi e per una settimana trovate in edicola, all’interno della collana #Visioni di @Corriere… - napolista : Corriere: contro il #Covid manca ancora una #terapia, gli studi bocciano tutte le cure #Idrossiclorochina,… -

Ultime Notizie dalla rete : Corriere contro Maradona, è tutti contro tutti: il giallo della caduta e l’astinenza Corriere della Sera Capello: “Il Milan deve sognare in grande, stupito dal successo contro la Fiorentina”

In un'intervista al Corriere della Sera, Fabio Capello ha spiegato per quale motivo il Milan merita di stare nelle posizioni di vertice.

Cambi: euro in lieve rialzo sul dollaro a 1,1970

(ANSA) – ROMA, 01 DIC – Quotazioni dell’euro in lieve rialzo sul dollaro in avvio di giornata: la moneta unica europea passa di mano a 1,1970 contro il valore di 1,1927 di ieri sera dopo la chiusura d ...

In un'intervista al Corriere della Sera, Fabio Capello ha spiegato per quale motivo il Milan merita di stare nelle posizioni di vertice.(ANSA) – ROMA, 01 DIC – Quotazioni dell’euro in lieve rialzo sul dollaro in avvio di giornata: la moneta unica europea passa di mano a 1,1970 contro il valore di 1,1927 di ieri sera dopo la chiusura d ...