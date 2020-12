Coronavirus in Italia: ecco il bollettino del 30 novembre (Di martedì 1 dicembre 2020) Coronavirus Italia: bollettino 30 novembre. Secondo il report dell’ultimo bollettino del Ministero della Salute oggi diminuisce il numero di contagiati (16.377). Ma aumentano i decessi (672). bollettino Coronavirus 30 novembreSecondo le ultime notizie sull’epidemia del Coronavirus in Italia, oggi la curva dei conteggi è diminuita. Ieri i casi registrati erano 20.648 oggi sono 16.377, portando il numero dei nuovi contagiati sotto quota 20mila per la prima volta dopo il 26 ottobre. Va considerato però che il numero di tamponi effettuati è inferiore (130.524) rispetto ai giorni precedenti, come sempre accade ogni inizio settimana. Il rapporto tra positivi e tamponi infatti sale al 12,54%. Salito è anche il numero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 dicembre 2020)30. Secondo il report dell’ultimodel Ministero della Salute oggi diminuisce il numero di contagiati (16.377). Ma aumentano i decessi (672).30Secondo le ultime notizie sull’epidemia delin, oggi la curva dei conteggi è diminuita. Ieri i casi registrati erano 20.648 oggi sono 16.377, portando il numero dei nuovi contagiati sotto quota 20mila per la prima volta dopo il 26 ottobre. Va considerato però che il numero di tamponi effettuati è inferiore (130.524) rispetto ai giorni precedenti, come sempre accade ogni inizio settimana. Il rapporto tra positivi e tamponi infatti sale al 12,54%. Salito è anche il numero ...

