Coronavirus, in Italia 19.350 nuovi casi Le vittime sono 785, i tamponi 182 mila - Video

I dati nazionali di martedì 1° dicembre nel bollettino del ministero della Salute. Rezza: «Segnali positivi, ma bisogna raggiungere un equilibrio tra la tutela della salute pubblica e le esigenze dell'economia, un equilibrio non semplice».

