Ricetta crepes al cannolo siciliano | ingredienti | preparazione e consigli

Leggi su giornal

(Di lunedì 30 novembre 2020) Per ladi questa sera abbiamo deciso di unire tra loro due, una tipica francese ovvero le, e l’altra invece è italiana, anzi siciliana, i cannoli. Unendoli verrà fuori un dolce golosissimo, da servire ai vostri ospiti e vi assicuriamo che avranno super successo. Preparare questaè molto semplice e veloce, non servono tanti, ma devono essere di prima qualità. Abbiamo deciso di aromatizzare un pò l’impasto delle crepe, che solitamente è molto neutro, con l’aggiunta di un pò di caffè, all’interno della crepe un goloso ripieno con la crema che si utilizza per farcire i cannoli siciliani, da qui sono nate lealal...