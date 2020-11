Maradona spiegato da Pecci: «Quando venne a casa mia con la tv in mano» – VIDEO (Di domenica 29 novembre 2020) Aneddoti curiosi e parole al miele per Diego Armando Maradona nel ricordo di Eraldo Pecci, compagno di squadra ma anche vicino di casa del numero 10 Solamente un anno insieme ma più che sufficiente per costruire un rapporto di stima e fiducia reciproca. Quella tra Eraldo Pecci e Diego Armando Maradona è stata un’amicizia e un sodalizio tecnico che anche i tifosi napoletani avrebbero gradito durasse più a lungo. Il centrocampista romagnolo arrivò già affermato al Napoli. Pecci era infatti già stato una colonna del Torino, con cui conquistò lo Scudetto del ’76 e anche la Nazionale, e successivamente della Fiorentina per quattro stagioni. Il trasferimento in Campania nel 1985 sarebbe dovuto essere la ciliegina nella carriera del regista, invece alcuni problemi familiari lo costrinsero a ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Aneddoti curiosi e parole al miele per Diego Armandonel ricordo di Eraldo, compagno di squadra ma anche vicino didel numero 10 Solamente un anno insieme ma più che sufficiente per costruire un rapporto di stima e fiducia reciproca. Quella tra Eraldoe Diego Armandoè stata un’amicizia e un sodalizio tecnico che anche i tifosi napoletani avrebbero gradito durasse più a lungo. Il centrocampista romagnolo arrivò già affermato al Napoli.era infatti già stato una colonna del Torino, con cui conquistò lo Scudetto del ’76 e anche la Nazionale, e successivamente della Fiorentina per quattro stagioni. Il trasferimento in Campania nel 1985 sarebbe dovuto essere la ciliegina nella carriera del regista, invece alcuni problemi familiari lo costrinsero a ...

