GF Vip 5 | il trio Maria Teresa | Tommaso e Stefania si sfalda tra accuse e liti

(Di domenica 29 novembre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip 5 molte amicizie si stannondo. E i fan temono fortemente per ilformato daRuta,Orlando eZorzi. Se infatti gli ultimi due hannogato la settimana scorsa per via delle pressioni dell’influencer su Francesco Oppini, giudicate assurde e infantili dalla Orlando, questa settimana è la volta diRuta, che si è molto allontanata dagli amici della stanza blu. Non solo, perché confidandosi con Adua Del Vesco/Rosalinda Cannavò, la bionda conduttrice ha criticatousando anche parole abbastanza pesanti. Per esempio ha affermato che il ragazzo succhia l’energia di chi gli sta accanto e che ha pretese assurde nei confronti di chi ...