La preoccupazione di Villani Cts | «Gli assembramenti per Maradona? Aumenteranno casi | terapie intensive e morti per Covid»

Leggi su open.online

(Di sabato 28 novembre 2020) «I cittadini rispettino le regole. Dopo quello che è successo in Campania (dove in centinaia sono scesi in strada per ricordare, ndr), è facile prevedere che tra due settimane avremo un aumento dei, soprattutto a Napoli, mentre tra quattro settimanei pazienti in terapia intensiva e, di conseguenza, avremo probabilmente qualche decesso in più in quell’area. Poi, certo, è innegabile che ci fosse una forte componente emotiva in quella circostanza e, infatti, nessuno vuole penalizzare questo comportamento. Massimo rispetto per i sentimenti di tutti ma non ci vuole un grande genio per capire che saranno queste le conseguenze». A parlare a Open è Alberto, componente del Comitato tecnico scientifico – creato ad hoc dal governo per fronteggiare la pandemia del Coronavirus – e presidente ...