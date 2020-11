Covid | bollettino di oggi | 26 323 nuovi casi | 686 morti | -20 in intensiva

Leggi su urbanpost

(Di sabato 28 novembre 2020)28 novembre 2020, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia.sono 26.323 idi coronavirus e 686 i. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 225.940, la percentuale di positivi è del’11,6%, in calo rispetto a ieri. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale così a 1.564.532, mentre le vittime a 54.363. In terapiaci sono 20 persone in meno rispetto a ieri, 3.762 in tutto. (segue dopo la foto) I guariti sono 24.214 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus dall’inizio dell’emergenza a 720.861. Gli attualmente positivi rispetto al giorno precedente, vale a dire quante persone in più con coronavirus sono in carico al ...