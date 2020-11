Coronavirus, in Italia calano i morti: +686 (ieri +827). I nuovi positivi sono +26.323 (ieri +28.352) (Di sabato 28 novembre 2020) Il bollettino del 28 novembre Il totale delle vittime legate al Coronavirus in Italia sale a 54.363. Stando a quanto comunicato dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute nel consueto bollettino, rispetto a ieri si sono registrati +686 morti. ieri, 27 novembre, l’aumento era stato di 827, mentre due giorni fa di 822. Per quanto riguarda i nuovi contagi, si segnalano nelle ultime 24 ore +26.323 persone positive alla Covid-19. ieri l’incremento era stato di +28.352 e due giorni fa di +29.003. Il totale raggiunge così quota 1.564.532 casi tracciati fin dall’inizio del monitoraggio, al netto di 789.308 persone attualmente positive. I guariti e i dimessi sono ... Leggi su open.online (Di sabato 28 novembre 2020) Il bollettino del 28 novembre Il totale delle vittime legate alinsale a 54.363. Stando a quanto comunicato dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute nel consueto bollettino, rispetto asiregistrati, 27 novembre, l’aumento era stato di 827, mentre due giorni fa di 822. Per quanto riguarda icontagi, si segnalano nelle ultime 24 ore +26.323 persone positive alla Covid-19.l’incremento era stato di +28.352 e due giorni fa di +29.003. Il totale raggiunge così quota 1.564.532 casi tracciati fin dall’inizio del monitoraggio, al netto di 789.308 persone attualmente positive. I guariti e i dimessi...

