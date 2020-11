Atalanta-Verona, Gasperini: “Gara dai due volti, manacata lucidità in avanti. Sosta? Ritrovata un’altra condizione” (Di domenica 29 novembre 2020) Il Verona espugna il "Gewiss Stadium".Dopo i pareggi maturati negli ultimi due turni, l'Atalanta non riesce a rialzare la testa e crolla in casa sotto i colpi del Verona. Un ko netto che lascia l'amaro in bocca in casa nerazzurra. A testimoniarlo le parole di Gian Piero Gasperini rilasciate nella consueta conferenza stampa post-gara."L'1-0 ha demoralizzato un po' tutti, ci abbiamo provato ma è diventato difficile. Abbiamo provato coi cambi, ma non siamo riusciti a segnare. È una partita dai due volti. Fino al rigore è stata un'ottima Atalanta, poi si è disunita un po'. In quel momento il Verona ha concretizzato meglio, noi non riusciamo a segnare. C'è un po' di fatica, è un peccato. La squadra fino al primo gol c'è stata. Abbiamo lasciato una condizione prima della ... Leggi su mediagol (Di domenica 29 novembre 2020) Ilespugna il "Gewiss Stadium".Dopo i pareggi maturati negli ultimi due turni, l'non riesce a rialzare la testa e crolla in casa sotto i colpi del. Un ko netto che lascia l'amaro in bocca in casa nerazzurra. A testimoniarlo le parole di Gian Pierorilasciate nella consueta conferenza stampa post-gara."L'1-0 ha demoralizzato un po' tutti, ci abbiamo provato ma è diventato difficile. Abbiamo provato coi cambi, ma non siamo riusciti a segnare. È una partita dai due. Fino al rigore è stata un'ottima, poi si è disunita un po'. In quel momento ilha concretizzato meglio, noi non riusciamo a segnare. C'è un po' di fatica, è un peccato. La squadra fino al primo gol c'è stata. Abbiamo lasciato una condizione prima della ...

Atalanta_BC : #AtalantaVerona | 0-2 | 84' ? Il Verona raddoppia in contropiede con Zaccagni. ? Verona double their lead through… - LucaBizzarri : Certo che guardare Atalanta Verona e pensare quanto, troppo, c’è del Genoa in campo, viene quasi da pensare che il… - SkySport : ATALANTA-VERONA 0-2 Risultato finale ? ? rig. #Veloso (62') ? #Zaccagni (83') ?? - Ticinonline : Il Verona castiga la Dea @SerieA - Mediagol : #Atalanta-Verona, Gasperini: 'Gara dai due volti, manacata lucidità in avanti. Sosta? Ritrovata un'altra condizione… -