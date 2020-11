Un posto al sole, anticipazioni 30 novembre-4 dicembre: Alberto tra Clara e Barbara (Di venerdì 27 novembre 2020) Alberto Palladini si ritroverà tra due donne ad Un posto al sole. Le anticipazioni riguardanti le puntate in onda dal 30 novembre al 4 dicembre, rivelano che l’uomo dovrà far fronte alle insistenze di Clara e alle avances di Barbara, la sua datrice di lavoro. Nel frattempo, Marina si ritroverà sempre più sola a gestire la crisi dei Cantieri mentre Roberto e Lara continueranno a portare avanti il loro diabolico piano. Intanto, Rossella dopo l’accusa di Ilaria, troverà conforto in Patrizio. Infine, Massaro scoprirà la tresca tra Bice e Cotugno. Un posto al sole, spoiler 30 novembre-4 dicembre: Alberto capisce che Barbara lo sta puntando Le ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 27 novembre 2020)Palladini si ritroverà tra due donne ad Unal. Leriguardanti le puntate in onda dal 30al 4, rivelano che l’uomo dovrà far fronte alle insistenze die alle avances di, la sua datrice di lavoro. Nel frattempo, Marina si ritroverà sempre più sola a gestire la crisi dei Cantieri mentre Roberto e Lara continueranno a portare avanti il loro diabolico piano. Intanto, Rossella dopo l’accusa di Ilaria, troverà conforto in Patrizio. Infine, Massaro scoprirà la tresca tra Bice e Cotugno. Unal, spoiler 30-4capisce chelo sta puntando Le ...

tuttopuntotv : Un posto al sole, anticipazioni 30 novembre-4 dicembre: Alberto tra Clara e Barbara #unpostoalsole #anticipazioni - shizvumi : sentite domanda seria ma voi ve lo vedete un posto al sole ? - Biagio_Farbia : RT @Linerazzurra: Cosa c'è di meglio per conoscere un'isola che vederla all'inizio dal mare? Ecco Salina. Sembra quasi che anche lei, come… - demetriashair_ : Io vi dico solo che se cercate su YouTube “bailo un posto al sole” la trova ?????????? #upas - laBARBARA73 : RT @orporick: Allora. @_CarlaQ_ ha appena definito Star Wars come 'un posto al sole nello spazio'. Io sono fermo da dieci minuti, non riesc… -