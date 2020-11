Sport, è meglio farlo anche con l'aria inquinata (Di venerdì 27 novembre 2020) Inquinamento e Sport, un connubio chiacchierato che scoraggia molte persone. Accade in città congestionate, quando l'inquinamento raggiunge l'apice. Ma è davvero così, l’inquinamento atmosferico e l’esercizio fisico en plein air possono essere una combinazione malsana? Numerosi studi indicano che questo sia particolarmente vero se si soffre di alcune patologie: disturbi respiratori come l'asma o il diabete oppure se si hanno problemi al cuore o ai polmoni. Le categorie più esposte I bambini piccoli, gli anziani e le persone che lavorano o si esercitano all’aperto possono essere particolarmente sensibili agli effetti dell’inquinamento atmosferico. Questo perché durante l’attività aerobica di solito si inala più aria e si inspira più profondamente nei polmoni, respirando con la bocca. In particolare i problemi di salute associati all’inquinamento ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 27 novembre 2020) Inquinamento e, un connubio chiacchierato che scoraggia molte persone. Accade in città congestionate, quando l'inquinamento raggiunge l'apice. Ma è davvero così, l’inquinamento atmosferico e l’esercizio fisico en plein air possono essere una combinazione malsana? Numerosi studi indicano che questo sia particolarmente vero se si soffre di alcune patologie: disturbi respiratori come l'asma o il diabete oppure se si hanno problemi al cuore o ai polmoni. Le categorie più esposte I bambini piccoli, gli anziani e le persone che lavorano o si esercitano all’aperto possono essere particolarmente sensibili agli effetti dell’inquinamento atmosferico. Questo perché durante l’attività aerobica di solito si inala piùe si inspira più profondamente nei polmoni, respirando con la bocca. In particolare i problemi di salute associati all’inquinamento ...

ilfoglio_it : Condannato a pagare 40 milioni di euro, braccato dai finanzieri, offeso da media e politici. Ma #Maradona era innoc… - bandanarity : fucking jeon jungkook bravissimo a disegnare scrivere canzoni negli sport in letteralmente qualunque cosa gli metti… - laccio : RT @ilfoglio_it: Condannato a pagare 40 milioni di euro, braccato dai finanzieri, offeso da media e politici. Ma #Maradona era innocente. O… - logansette : @RedDianthus @AVRILand1D Quindi, fammi capire... non lo condanna la Sinagra ma puoi farlo tu... non è che lei lo co… - r50 : RT @ilfoglio_it: Condannato a pagare 40 milioni di euro, braccato dai finanzieri, offeso da media e politici. Ma #Maradona era innocente. O… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport meglio Anche con l'aria inquinata fare sport è meglio che non farlo GQ Italia Sport, è meglio farlo anche con l'aria inquinata

I benefici a lungo termine dell’esercizio fisico regolare superano i rischi associati all’esposizione all’inquinamento atmosferico. Ecco perché ...

Giani: «Bravi ad aumentare il ritmo al momento giusto E rendo onore a Cisterna»

Il coach: «Ci siamo fatti sfuggire il terzo set ma abbiamo reagito Un applauso ai rivali, non era facile giocare nelle loro condizioni» ...

I benefici a lungo termine dell’esercizio fisico regolare superano i rischi associati all’esposizione all’inquinamento atmosferico. Ecco perché ...Il coach: «Ci siamo fatti sfuggire il terzo set ma abbiamo reagito Un applauso ai rivali, non era facile giocare nelle loro condizioni» ...