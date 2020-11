Roby Facchinetti in lutto: se ne è andato poche ore fa, un grande dolore (Di venerdì 27 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Roby Facchinetti sta vivendo un grande lutto in queste ore: un nuovo addio dopo la morte di Stefano D’Orazio, ciao per sempre. Roby Facchinetti purtroppo un’ora fa ha dato una bruttissima notizia che nessuno, soprattutto tutti i fan dei Pooh, non avrebbero mai voluto ricevere: è infatti giunta la news della morte del padre di Leggi su youmovies (Di venerdì 27 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.sta vivendo unin queste ore: un nuovo addio dopo la morte di Stefano D’Orazio, ciao per sempre.purtroppo un’ora fa ha dato una bruttissima notizia che nessuno, soprattutto tutti i fan dei Pooh, non avrebbero mai voluto ricevere: è infatti giunta la news della morte del padre di

giuliaslilworld : RT @_tronkthinking: Vi meritate uno come Roby Facchinetti che se chiedete una desiderio vi risponderà ' vediamo se si PPPPUUUUUUOOOOO'!' - Marco_bened : RT @_tronkthinking: Vi meritate uno come Roby Facchinetti che se chiedete una desiderio vi risponderà ' vediamo se si PPPPUUUUUUOOOOO'!' - Gnafaccio2 : RT @_tronkthinking: Vi meritate uno come Roby Facchinetti che se chiedete una desiderio vi risponderà ' vediamo se si PPPPUUUUUUOOOOO'!' - simonmp1 : RT @_tronkthinking: Vi meritate uno come Roby Facchinetti che se chiedete una desiderio vi risponderà ' vediamo se si PPPPUUUUUUOOOOO'!' - _Arimoon88 : RT @_tronkthinking: Vi meritate uno come Roby Facchinetti che se chiedete una desiderio vi risponderà ' vediamo se si PPPPUUUUUUOOOOO'!' -

Ultime Notizie dalla rete : Roby Facchinetti Roby Facchinetti: “Le parole che Stefano D’Orazio mi ha detto poco prima di morire” Il Fatto Quotidiano Pooh, lutto per la famiglia di Stefano D’Orazio: il commovente addio di Facchinetti

A pochi giorni dalla morte di Stefano D'Orazio una nuova perdita ha colpito la grande famiglia dei Pooh, un nuovo lutto.

Riccardo Fogli torna con una nuova versione di ‘Mondo’, il suo primo successo da solista del 1976

Al termine della meravigliosa esperienza della “Reunion” con i Pooh e la collaborazione, durata 2 anni, con Roby Facchinetti, arriva in questi giorni per Riccardo Fogli la ripubblicazione di una sua m ...

A pochi giorni dalla morte di Stefano D'Orazio una nuova perdita ha colpito la grande famiglia dei Pooh, un nuovo lutto.Al termine della meravigliosa esperienza della “Reunion” con i Pooh e la collaborazione, durata 2 anni, con Roby Facchinetti, arriva in questi giorni per Riccardo Fogli la ripubblicazione di una sua m ...