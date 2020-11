PS5 bianca non convince tutti e alcuni fan stanno personalizzando le cover con fantastiche colorazioni (Di venerdì 27 novembre 2020) PlayStation 5 è prevalentemente bianca, con i due pannelli sinuosi che racchiudono "il cuore" nero principale della console. Come avrete visto, visivamente è piuttosto sorprendente ed è un enorme allontanamento dai precedenti design del marchio. Come ci si potrebbe aspettare, non tutti i fan sono soddisfatti della colorazione bianca e stanno prendendo in mano la situazione. I pannelli bianchi sono facili da rimuovere, principalmente per poter aggiornare l'archiviazione SSD in futuro. Tuttavia, alcuni stanno dando alla loro PS5 una colorazione diversa. Altri stanno personalizzando anche i loro controller DualSense e alcuni risultati sembrano davvero ottimi. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 27 novembre 2020) PlayStation 5 è prevalentemente, con i due pannelli sinuosi che racchiudono "il cuore" nero principale della console. Come avrete visto, visivamente è piuttosto sorprendente ed è un enorme allontanamento dai precedenti design del marchio. Come ci si potrebbe aspettare, noni fan sono soddisfatti della colorazioneprendendo in mano la situazione. I pannelli bianchi sono facili da rimuovere, principalmente per poter aggiornare l'archiviazione SSD in futuro. Tuttavia,dando alla loro PS5 una colorazione diversa. Altrianche i loro controller DualSense erisultati sembrano davvero ottimi. Leggi altro...

