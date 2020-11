TV7Benevento : 'Innovatori per natura', Syngenta dà voce al lavoro sulla filiera agroalimentare... - Adnkronos : 'Innovatori per natura', @SyngentaItalia dà voce al lavoro sulla filiera agroalimentare - TargaTelematics : #Innovatori2021: oggi alle 16.15 il nostro CEO Nicola De Mattia partecipa al II Atto Innovatori 2021, trasmesso in… - SignorAldo : RT @Angi_tech: ?? Siamo lieti di intervenire con il nostro Presidente nella prestigiosa “Notte Europeoa dei Ricercatori” investire sulla ric… - androm : RT @ChelottiInfo: Top story: @Angi_tech: '?? Siamo lieti di intervenire con il nostro Presidente nella prestigiosa “Notte Europeoa dei Ricer… -

Ultime Notizie dalla rete : Innovatori per

Italiafruit News

Inventore ed innovatore. L’imolese Vittorio Tassoni, a quasi 90 anni (li compirà nel 2021), non ha ancora smesso di lavorare ai suoi progetti. Noto per i Fantaveicoli colorati e fantasiosi con cui ha ...La ricerca di base da sempre guarda al futuro. Gli Innovatori 2021 ci parleranno di come i piccoli progressi della scienza ci porteranno fuori dal covid.