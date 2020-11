In arrivo la nuova stagione della docuserie su The Mandalorian (Di venerdì 27 novembre 2020) La Mandalorian-mania sembra non voler accennare a calmarsi. La seconda stagione della serie Disney+ ambientata nell’universo narrativo di Star Wars arriverà a conclusione il prossimo 18 dicembre col suo ottavo episodio e nel frattempo il merchandising, soprattutto quello legato al tenero Baby Yoda, sta facendo furore in vista dello shopping natalizi. Ma i fan potrebbero rimanere a bocca asciutta solo per un breve periodo di tempo: secondo alcune indiscrezioni raccolte dal sito What’s On Disney, infatti, già il 25 dicembre sempre sulla piattaforma Disney+ potrebbe debuttare la seconda stagione di Disney Gallery, la seconda stagione della docuserie che porta dietro le quinte della produzione originale. Non c’è ancora nessuna conferma ufficiale né sono ... Leggi su wired (Di venerdì 27 novembre 2020) La-mania sembra non voler accennare a calmarsi. La secondaserie Disney+ ambientata nell’universo narrativo di Star Wars arriverà a conclusione il prossimo 18 dicembre col suo ottavo episodio e nel frattempo il merchandising, soprattutto quello legato al tenero Baby Yoda, sta facendo furore in vista dello shopping natalizi. Ma i fan potrebbero rimanere a bocca asciutta solo per un breve periodo di tempo: secondo alcune indiscrezioni raccolte dal sito What’s On Disney, infatti, già il 25 dicembre sempre sulla piattaforma Disney+ potrebbe debuttare la secondadi Disney Gallery, la secondache porta dietro le quinteproduzione originale. Non c’è ancora nessuna conferma ufficiale né sono ...

-

Kymco F9, il nuovo scooter elettrico col cambio a due rapporti

Kymco svela all'interno della nuova gamma 2021 uno scooter elettrico dal look aggressivo ... Ulteriori informazioni sul Kymco F9 saranno svelate più avanti, così come il suo arrivo è previsto sul ...

